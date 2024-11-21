Kastamonu'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 64 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 64 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU