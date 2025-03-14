Kastamonu'da Gümrük Kaçağı 448 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada gümrük kaçağı 448 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 448 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU