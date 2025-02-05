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Kastamonu'da Gizli Buzlanma Ambulansı Kontrolsüz Hale Getirdi

Kastamonu'da Gizli Buzlanma Ambulansı Kontrolsüz Hale Getirdi
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Kastamonu'da gizli buzlanma nedeniyle duramayan bir ambulans, kavşakta bekleyen 7 araca çarparak kazaya sebep oldu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kastamonu'da gizli buzlanma sebebiyle duramayan ambulans, kavşakta bekleyen araçlara çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hacıbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne ait, Selim Ç. (54) idaresindeki 37 BF 242 plakalı ambulans, gizli buzlanma sebebiyle duramayarak kavşakta kırmızı ışık sebebiyle bekleyen B.E. (33) yönetimindeki 37 A 0232 plakalı otomobil, B.V. (37) idaresindeki 55 APV 207 plakalı otomobil, Ş.K. (39) yönetimindeki 37 SK 414 plakalı otomobile, Ö.H. (36) idaresindeki 06 DYP 901 plakalı otomobil, B.D. (49) yönetimindeki 37 AC 851 plakalı otomobil ve H.Y. (26) idaresindeki 37 ACK 985 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücülerden B.D. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması ve araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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