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Kastamonu'da Geri Manevra Yapan Kamyonet Kadına Çarptı

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Kastamonu'da geri manevra yapan bir kamyonet, arkasında bulunan kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da geri manevra yapan kamyonet, arkasında bulunan kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez ilçe İnönü Mahallesi'nde Mehmet K. idaresindeki 37 PH 433 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsü geri manevra yaptığı sırada arkasında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Yaşanan kazada kamyonetin çarptığı kadın yaralandı. Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları kastamonu 3-sayfa Güncel Yaşam

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