Kastamonu'da Fırtına Sonucu Elektrik Direği Araç Üzerine Devrildi

Kastamonu'da kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına sebebiyle yıkılan elektrik direği, park halindeki aracın üzerine devrildi.

Kastamonu'da Honsalar Mahallesi eski Kastamonu Belediyesi hizmet binası arkasında şiddetli kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle elektrik direği park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, yol ise trafiğe kapandı. İhbar sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca yıkılan elektrik direğiyle ilgili firmanın görevlileri de bölgeye gelerek enerjiyi kesti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, yıkılan elektrik direğinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Kastamonu'da şehir merkezi ve ilçelerinde şiddetli kar yağışı devam ederken, özellikle sahil bölgesinde de fırtına etkisini sürdürüyor. - KASTAMONU