Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Fırtına Sonrası 72 Yerde Çatı Uçtu, 6 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Kastamonu'da il genelinde yaşanan fırtına sonrasında 72 yerde çatının uçtuğunu ve 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Kastamonu'da il genelinde yaşanan fırtına sonrasında 72 yerde çatının uçtuğunu ve 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği, bugün öğleden sonra il genelinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası hasarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kastamonu'da 20 Nisan tarihinde meydana gelen fırtınada, saat 18.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlara göre 56'sı ilimiz merkezinde olmak üzere toplam 72 yerde çatı uçması, ağaç devrilmesi şeklinde ve bunlardan kaynaklı, araç, iş yeri ve benzeri hasar meydana gelmiş, merkez ilçemize bağlı Gökçekent köyünde, Çatalzeytin'de, Doğanyurt'ta ve Taşköprü'de 6 vatandaşımız, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış, bunun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yarın da devam edilerek vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede tespit edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurur, geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Valiliği Kastamonu Fırtına Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 135. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Manchester City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City-Chelsea maçı şifresiz mi? Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? İstanbulspor kaçıncı kümede? İstanbulspor küme düştü mü? Hasan Can Kaya ameliyat mı oldu? Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 NİSAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Resmi Gazete bugün (20 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne? Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne? Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title