Kastamonu'da firari hükümlüler yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkez ilçede çocuğa cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.S, Daday ilçesinde 7 ayrı suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.D, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.D. ve E.B, yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.