Kastamonu'da firari hükümlüler yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haklarında 13'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan haklarında 13'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. ve Y.K. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haklarında 13'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan haklarında 13'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. ve Y.K. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.