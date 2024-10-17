Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da Firari 2 Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekipleri, hırsızlık ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından aranan iki hükümlüyü yakalayarak adli makamlara sevk etti. H.Ş.A. ve F.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'nuda firari olarak aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Merkez ilçesinde "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan H.Ş.A. isimli hükümlü ile Araç ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan F.A. isimli hükümlü şahıslar yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık kastamonu Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Suç

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Beraberlik Partisi uyuşturucu olayı nedir, lideri Peyami Safa kimdir? Mustafa Kemal Zengin kimdir? Savcıyı tehdit eden (Yenidoğan Çetesi) Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor? Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Yenidoğan Çetesi hangi hastanelerden bebek aldı? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Ekim Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.