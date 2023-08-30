Kastamonu'da firar eden hükümlü yakalandı

Kastamonu'da açık cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı evden kaçarken polisler tarafından yakalandı. Toplamda 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, tekrar cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da açık cezaevi firarisi, saklandığı evden kaçarken polisler tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumundan 9 Ağustos'ta firar eden O.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün saklandığı evi tespit eden polis ekipleri, adrese gittiklerinde O.P. pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Polisler, kovalamaca sonucu O.P'yi yakaladı.

Toplamda 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.