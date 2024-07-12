Kastamonu'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi M.Ö. isimli şahıs Tosya ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU