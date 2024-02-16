Kastamonu'da FETÖ/PDY Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesine, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU