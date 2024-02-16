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Kastamonu'da FETÖ/PDY Operasyonu: 4 Gözaltı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesine, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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