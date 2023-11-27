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Kastamonu'da farklı suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, farklı suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Tutuklanan şahıslardan 5'i kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Kastamonu'da farklı suçlardan aranan 7 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, farklı suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5'i tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Hukuk 3. Sayfa Haberler

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