Kastamonu'da farklı suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede JASAT ekiplerince 18-26 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde 52 araması olan şahıs yakalandı. Kastamonu'nun merkez ilçesinde kasten öldürme suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası ile araması bulunan N.Ç. de jandarma ekiplerince yakalandı. N.Ç. ile farklı suçlardan 6 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU