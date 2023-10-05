Kastamonu'da Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Esentepe Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler gözaltına alındı ve adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlığı S.S. ve N.Ö'nün yaptığını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.