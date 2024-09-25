Kastamonu'da Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teyfik Sarıcı isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU