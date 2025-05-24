Kastamonu'da Ev Yangını: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Araç ilçesi Başköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, F.K.'ye ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU