Haberler

Kastamonu'da Eş Zamanlı Huzur Uygulaması: 2 Bin 888 kişi sorgulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kastamonu Huzur' uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı, 54 iş yeri denetlendi ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı huzur uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı ve 54 iş yeri denetlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 37 ekip, 174 personelin katılımıyla, eş zamanlı olarak 14 ayrı noktada "Kastamonu Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezinde düzenlenen denetimlerde 2 bin 888 şahıs, 54 umuma açık işyeri ile 789 araç ve sürücüsü denetlendi.

Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca arama kaydı bulunan 2 şüpheli de yakalandı. "Kastamonu Huzur" uygulaması öncesince ekiplerle bir araya gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, oluşturdukları 37 ekip ve 174 personel ile denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak şu ana kadar tesis edilen güven duygusunun devamı, halkın huzur ve güveni için uygulamayı başlatacaklarını belirten Taş, "Trafik güvenliği, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve aranan şahısların yakalanması için topyekun ve bütün gücümüzle bir uygulama başlatacağız. Bu uygulamada hedefimiz halkın huzuru, devlete olan güveni ve şu ana kadar tesis edilmiş olan güven duygusunun sürekliliğini sağlamaktır. Amacımız suçu işlenmeden önlemek" şeklinde konuştu.

Taş, ekiplerden uygulama esnasında kendi güvenliklerini azami ölçüde sağlamalarını isteyerek, "Sizlere başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.