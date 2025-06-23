Kastamonu'da Engelli Kişi 5 Gündür Kayıp

Kastamonu'da Engelli Kişi 5 Gündür Kayıp
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki işitme engelli Salih Mühremin Çay, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamıyor. Kayıp şahsın yakınları, emniyete başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden 61 yaşındaki engelli şahıstan yakınları 5 gündür haber alamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve kulaklarında işitme kaybı bulunan 61 yaşındaki Salih Mühremin Çay, evinden ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede çay içerken görüldü. Son olarak çay ocağında görülen şahıstan yakınları bir daha haber alamadı. Bunun üzerine Çay'ın yakınları, Bozkurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu.

İşitme engelli şahıstan 5 gündür haber alınamazken, Bozkurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Ayrıca Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de arama çalışmalarına destek veriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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