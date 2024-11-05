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Kastamonu'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı

Kastamonu'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı
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Tosya ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya'da ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.K. yönetimindeki 37 KE 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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