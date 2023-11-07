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Kastamonu'da el feneri içerisinde uyuşturucu bulundu

Kastamonu'da yapılan operasyonda, el fenerinin içerisine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve av tüfeği de ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.