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Kastamonu'da Egzoz ve Müzik Denetimi

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Kastamonu il merkezinde egzoz sesi ve yüksek sesli müzikle vatandaşlara rahatsızlık veren araçlar denetlendi. Kuzeykent Mahallesi'nde yapılan denetimde 246 araç kontrol edildi ve yönetmeliklere uymayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'da il merkezinde egzoz sesi ve yüksek sesli müzikle vatandaşlara rahatsızlık veren araçlar denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuzeykent Mahallesi'nde kamunun huzurunu bozacak seviyede gürültü çıkartan egzozlara sahip araçlar, yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 246 araç kontrol edildi. Yönetmenliğe uymadığı belirlenen araçlara cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Haberler

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