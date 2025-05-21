Kastamonu'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kastamonu'da Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir araçta eşyalar arasına gizlenmiş 8 düzensiz göçmen ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ve göçmenler hakkında işlemler başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta eşyalar arasına saklanmış 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde tespiti yapılan araç, D-100 karayolunda durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde eşyalar arasına gizlenmiş vaziyette 8 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve düzensiz göçmenler hakkında işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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