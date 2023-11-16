Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 hükümlü cezaevine gönderildi
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda silahlı tehdit, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve çeşitli suçlardan hüküm giyen 4 kişi yakalandı. Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, "hırsızlık"tan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, "konut dokunulmazlığının ihlali"nden 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve çeşitli suçlardan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.E, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa