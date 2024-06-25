Kastamonu'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan aracın stop lambasına zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, takibe alınan bir otomobilde arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan titiz aramada, stop farının içerisine zulalanmış vaziyette 8,39 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU