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Kastamonu'da 'Dur' İhtarına Uymayan Genç Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

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Kastamonu'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak yaralandı. Olay yerinde tedavi altına alınan genç sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi. Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki H.E.E., motosikletle kaçmaya başladı. Polis ekibinden kaçarken kavşakta M.N.E. yönetimindeki 06 DSR 236 plakalı otomobille çarpışan motosikletten savrulan H.E.E. yere düştü. Kazada yaralanan H.E.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.E.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından plakası ve sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet otoparka çekildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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