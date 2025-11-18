Haberler

Kastamonu'da Düğünlerde Silah Ateşi Açan 6 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da düğünlerde ve meskun mahallerde silahla havaya ateş açan 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda birçok ruhsatsız ve ruhsatlı silah ile mermiler ele geçirildi.

Kastamonu'da düğünlerde ve meskun mahallerde silahla havaya ateş açan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğünlerde ve yaşam alanlarında silahla havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye atan şahıslara yönelik özel ekipler oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde tespiti yapılan S.D., H.Y., B .E., C.B., İ.S. ve H.S.C.'nin üstünde arama yapıldı.

Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 253 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.