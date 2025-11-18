Kastamonu'da Düğünlerde Silah Ateşi Açan 6 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da düğünlerde ve meskun mahallerde silahla havaya ateş açan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğünlerde ve yaşam alanlarında silahla havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye atan şahıslara yönelik özel ekipler oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde tespiti yapılan S.D., H.Y., B .E., C.B., İ.S. ve H.S.C.'nin üstünde arama yapıldı.

Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 253 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU