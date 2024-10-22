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Kastamonu'da Düğün Eğlencesinde Ateş Açma Olayı: 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da Düğün Eğlencesinde Ateş Açma Olayı: 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Kastamonu'da polis ekipleri, bir düğün eğlencesi sırasında havaya ateş açılması olayıyla ilgili olarak bir ikamette yaptıkları aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bin 750 adet fişek ele geçirdi. A.Ü. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir düğün eğlencesi sırasında havaya ateş edilmesi olayıyla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir ikamette arama gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturası ibraz edilemeyen kuru sıkı tabir edilen tabanca, 11 adet şarjör, bin 750 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgil, A.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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