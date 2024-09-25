Kastamonu'da Drift Yaparken Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı

Kastamonu'da kavşakta drift atmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekiplerine direnen otomobil sürücüsü gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde drift atmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücü ve araçta bulunan şahıslar, yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alının 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan sürücü F.İ. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU