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Kastamonu'da Drift Yaparken Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı

Kastamonu'da Drift Yaparken Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı
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Kastamonu'da kavşakta drift atmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekiplerine direnen sürücü gözaltına alınarak tutuklandı, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da kavşakta drift atmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekiplerine direnen otomobil sürücüsü gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde drift atmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücü ve araçta bulunan şahıslar, yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alının 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan sürücü F.İ. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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