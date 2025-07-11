Kastamonu'da Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem

Kastamonu'da Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem
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Kastamonu'da drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi ve hem sürücüye hem de araç sahibine para cezası uygulandı.

Kastamonu'da drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye polis ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde drift atarak çevreyi rahatsız eden araç sürücüsü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yakalandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından hem araç sahibine hem araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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