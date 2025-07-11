Kastamonu'da Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem

Kastamonu'da drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye polis ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde drift atarak çevreyi rahatsız eden araç sürücüsü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yakalandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından hem araç sahibine hem araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU