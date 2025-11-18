Haberler

Kastamonu'da Domuz Avında Komşusunu Vuran Sanıklar Hakkında Hapis Cezası Talebi

Güncelleme:
Kastamonu'da domuz avı sırasında komşusunu vuran İsmail Göloğlu'nun ölümü üzerine sanıklar hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmalara aile ve avukatlar katıldı, ağır ceza beklentisi yükseldi.

Kastamonu'da domuz avı sırasında komşusunu vuran sanık hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 18 Eylül 2023 tarihinde Merkez ilçesi Kaşçılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Göloğlu, komşusu O.D. ile birlikte gece saatlerinde tarlada ekili mahsulleri korumak için domuz avına çıktı. Av sırasında, İsmail Göloğlu, O.D.'nin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince İsmail Göloğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından O.D. ile B.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden İsmail Göloğlu'nun yakınları, sanıklar ve avukatlar katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların, gelen neticeyi öngördüklerinin anlaşıldığı ve 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya katılan İsmail Göloğlu'nun ailesi, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İsmail Göloğlu'nun avukatı ise, "Yargılama devam ederken sanıklardan O.D.'nin ağabeyi U.D., 12 Eylül 2025 tarihinde müvekkillerden Fikriye Göloğlu ve Gülbahar Göloğlu'na ateş etmesinden kaynaklı soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında yürütülmektedir. Biz, bu dilekçemizde talep ettiğimiz gibi öncelikle bu dosyanın dosyamıza alınarak bu dosya ile birleştirilmesini talep ediyoruz. Mütalaaya katılmıyoruz. Yine iddialarımızın ispatı açısından aşamalarda dile getirmiş olduğumuz keşif talebimizi de yineliyoruz. Keşif talebimiz uygun görülmez ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep ediyoruz" dedi.

Sanıklar O.D. ve B.K. ise mütalaaya karşı bir diyeceklerinin olmadıklarını söyledi.

Sanık O.D. ve B.K.'nin avukatları da mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ifade ederek, savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, O.D. ile B.K.'nin adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
