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Kastamonu'da Devrilen Traktör Altında Kalan 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Devrilen Traktör Altında Kalan 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Tosya ilçesinde 74 yaşındaki R.T.'nin kullandığı traktör, direksiyon kontrolünün kaybı sonucu devrildi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tosya ilçesi Ekincik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. (74) yönetimindeki 37 ET 429 plakalı traktör, tarlada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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