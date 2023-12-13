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Kastamonu'da Denizde Sürüklenen İnek Cesedi Kıyıya Vurdu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde sürüklenen bir inek cesedi kıyıya vurdu. Vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde telef olan bir ineğin cesedi kıyıya vurdu. Denizde dalgaların sürüklediği ineği gören vatandaşlar ise durumu belediyeye bildirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz yüzeyinde bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Cide Belediyesi ekipleri, denizdeki cismin bir inek cesedi olduğunu tespit etti. Dalgalar sebebiyle kıyıya birkaç metre açıkta sürüklenen inek, kıyıya vurması neticesinde belediye ekipleri tarafından kaldırılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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