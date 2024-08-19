Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Denetimde Aranan 1 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, aranan bir kişi yakalandı. Durdurulan düğün konvoyunda ise 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı bulundu. İşlem başlatılan 2 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde aranan 1 kişi yakalandı. Durdurulan düğün konvoyunda 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkıyla yakalanan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her alanda denetimlerine devam ediyor. Kastamonu'da suçun önlenmesi, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla hafta sonu boyunca il genelinde "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 458 şahıs, 537 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denetim çerçevesinde Doğu Çevreyolunda durdurulan bir düğün konvoyundaki 2 şahıs üzerinde 1 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 1 adet kurusıkı 2 adet şarjör ve 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. 2 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu 3-sayfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title