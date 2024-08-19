Kastamonu'da Denetimde Aranan 1 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde aranan 1 kişi yakalandı. Durdurulan düğün konvoyunda 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkıyla yakalanan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her alanda denetimlerine devam ediyor. Kastamonu'da suçun önlenmesi, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla hafta sonu boyunca il genelinde "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 458 şahıs, 537 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denetim çerçevesinde Doğu Çevreyolunda durdurulan bir düğün konvoyundaki 2 şahıs üzerinde 1 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 1 adet kurusıkı 2 adet şarjör ve 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. 2 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. - KASTAMONU