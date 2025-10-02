Kastamonu'da Dede Torununu Bıçakladı: Ceza 7 Yıl 6 Ay

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada torununu bıçaklayarak yaralayan dede, kasten öldürmeye teşebbüs ve ilk haksız hareketin kimden geldiğinin belirlenememesi gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Mayıs 2024 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kornopa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. (67) ile torunu O.E. (21) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 21 yaşındaki O.E.'nin babası H.E. ile annesi H.E., 67 yaşındaki O.E.'nin eşi B.H.E. ve üvey oğlu M.H.E. de kavgaya dahil oldu. Tartışmada O.E., evde bulunan bıçakla torunu O.E.'yi yaraladı. Yaralanan O.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, dede O.E. ise tutuklandı. Sanık avukatının itirazı sonrasında O.E. hakkında ev hapsi verilerek tahliye edildi. Diğer sanıkların da tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Ev hapsinde bulunan O.E. hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ayrıca kavgaya karışan diğer sanıklar O.E., H.E., H.E., B.H.E. ve M.H.E. hakkında da "basit yaralama, kadına karşı basit yaralama, kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanık O.E.'nin kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, diğer sanıkların ise kasten yaralama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Kendisini evinden çıkarttıklarını ve başına kazma ile vurduklarını iddia eden 67 yaşındaki O.E., "Ev de köyde benim. Her şey benim ama şu anda kendi evime giremiyorum. Hakkımda verdikleri ifadelerin hepsi yalan ve yanlıştır. Mütalaayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Dedesine karşı kasten yaralama suçundan cezalandırılması istenen O.E. ise, dedesinin kendisini öldürmek istediğini belirterek, "Bir anda saldırarak beni bıçakladı. Ben kavgada bıçaklandım, sonrasında kendimde değildim. Dedeme yumruk atmadım, Muhammed'e de bir eylemim olmadı. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanık H.E. de, "Ev hisselidir, tek başına O.E.'nin değildir. O.E. tamamen bizleri öldürmeye teşebbüs etmiştir. Oğlum ölümden dönmüştür. Cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kavgada kendisini savunduğunu öne süren B.H.E. ise, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Katılan ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı. 67 yaşındaki O.E., torunu O.E.'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından ilk haksız hareketin kimden geldiği belirlenemediği için ceza 7 yıl 6 aya indirildi. Ayrıca hükümle birlikte ev hapsi de kaldırıldı.

Bunun yanı sıra 67 yaşındaki O.E., oğlu H.E.'ye yönelik kasten yaralama suçundan bin 680 TL adli para cezasına çarptırıldı. 21 yaşındaki O.E. ise kasten yaralama suçunu sopayla işlediği gerekçesiyle 3 bin 740 TL adli para cezasına, H.E. 1 yıl 13 ay 7 gün hapis cezasına, H.E. 1 yıl 13 ay 13 gün hapis cezasına, B.H.E. ise 3 bin 360 TL adli para cezasına mahküm edildi. - KASTAMONU