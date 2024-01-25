Kastamonu'da DEAŞ Üyelerine Hapis Cezası

Kastamonu'da, DEAŞ silahlı terör örgütü adına yurtdışında faaliyetlerde bulunan ve komuta kademesindeki şahısların da aralarında yer aldığı 21 yabancı uyruklu terör örgütü üyesi hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti 17 sanığa 2 yıl 3 ay 15 gün ila 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020 yılında DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, örgüt adına yurtdışında faaliyetlerde bulundukları belirlenen 21 şahsın, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve Kastamonu'ya yerleştiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında örgütteki komuta kademesinde yer aldığı belirlenen şahısların da olduğu belirlenen 21 yabancı uyruklu şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu 21 şahıs hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

Sanıklar hakkında karar çıktı

Bir süre tutuklu kaldıktan son tahliye edilen şahısların yargılandığı davada karar çıktı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Abbas Fadhıl Muhammed Al-Fallajı, Saja Sarı Dalağ_Hısmayi, Yasin Halef, Rahman Taha Musle_Tamamı, Ibrahım Jasın_Hashım Salman, Muhammed Adnan Abbas Abbas, Nuri Haşim Latif_Mucammai, Nuri Haşim Latif_Mucammai, Saddam Mahdı Saleh_Habbmawı, Hashım Lateef Jasım Jasım,, Saddam Hamed Maied_Haıshı, Ahmmed Mohammed Yasen Hash, Mustafa Lafı Ismaıl Ismaıl, Qaysae Fayat Musleh Hashmawi, Faydh Musleh Husseın-Hashmawi, Bılal Khamees Salıh_Hıshmawi, Deyaan Fayadh Musl Hashmawi, Alad Fayadh Musl Al Hashmawi, Harıth Rahman Taha_Hıshmawi ve avukatları hazır bulundu.

11 sanık karar duruşmasında tutuklandı

Son sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklardan Abbas Fadhıl Muhammed Al-Fallajı'nın 9 yıl hapis cezasına çarptırarak hükmen tutuklanmasına, Yasin Halef'in 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklanmasına, Hashım Lateef Jasım Jasım'ın 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklanmasına, Ahmmed Mohammed Yasen Hash'ın 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklanmasına, Qaysae Fayat Musleh Hashmawi'nin 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklanmasına, Faydh Musleh Husseın-Hashmawi'nin 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklanmasına, Bılal Khamees Salıh_Hıshmawi'nin 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklanmasına, Deyaan Fayadh Musl Hashmawi'nin 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklanmasına, Alad Fayadh Musl Al Hashmawi'nin 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına ve Harıth'ın 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verdi.

Davanın firari sanığı hakkındaki yakalama kararı devam ediyor

Sanıklardan farklı bir suçtan hükmlü olan MustafaLafı Ismaıl Ismaıl etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına, Ibrahım Jasın Hashım_Salman, Muhammed Adnan Abbas Abbas ve Saddam Mahdı Saleh_Hashmawı hakkında da 7'şer yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutuklu bulundukları süre de göz önünde tutularak tutuklanmadı. Yasin Halef, Rahman Taha Musle_Tamamı ve Nuri Haşim Latif_Mucammai isimli sanıkların beraatına karar verilirken, duruşmaya katılmayan sanıklardan S.M.S.H. 9 yıl hapis cezasına, Q.F.M.H. 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Z.S.A.M ise 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılarak haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi. Davada firari sanık olarak bulunan M.M.I.I'nın da hakkındaki yakalama kararının devamına hükmedildi.

Mahkeme heyetinin kararı açıklanmasının ardından, sanıklardan Abbas Fadhıl Muhammed Al-Falljı, Yasin Halef, Hashım Lateef Jasım Jasım, Ahmmed Mohammed Yasen Hash, Qaysae Fayat Musleh Hashmawi, Faydh Musleh Husseın-Hashmawi, Bılal Khamees Salıh_Hıshmawi, Deyaan Fayadh Musl Hashmawi, Alad Fayadh Musl Al Hashmawi ve Harıth Rahman Taha_Hıshmawi tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KASTAMONU