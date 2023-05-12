Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu ve Şanlıurfa'da iki adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. - KASTAMONU