Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU