Kastamonu'da DEAŞ Bağlantılı 2 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU