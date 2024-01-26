Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da damatlarını mezarda silahla vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'da yaşanan olayda damatlarını mezarda silahla vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kastamonu'da damatlarını mezarda silahla vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ocak Perşembe günü gece saatlerinde Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D., kayınbiraderi İ.D., kayınvalidesi H.D., eşi N.B. ve ailenin yakını C.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D. ile kayınbiraderi İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Benderlioğlu'nun eşi N.B. ile kayınvalidesi H.D. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ailenin yakını olan C.Ç. ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Tutuklama Güvenlik Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı? 21 Ocak hangi burçtur? 21 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? Oğlak mı Kova mı? 21 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 21 Ocak burç özellikleri neler 20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 20 Ocak burç özellikleri neler? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği! Atatürk akrostiş örnekleri Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler 19 Ocak hangi burçtur? 19 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 19 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 19 Ocak burç özellikleri neler? 17 Ocak hangi burçtur? 17 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 17 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 17 Ocak burç özellikleri neler? 16 Ocak hangi burçtur? 16 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 16 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 16 Ocak burç özellikleri neler? 14 Ocak hangi burçtur? 14 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 14 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 14 Ocak burç özellikleri neler? 13 Ocak hangi burçtur? 13 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 13 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 13 Ocak burç özellikleri neler? 12 Ocak hangi burçtur? 12 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 12 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 12 Ocak burç özellikleri neler? Evlilik yıldönümü sözleri ve mesajları | Evlilik teklifi sözleri, evlilik sözleri nelerdir? Evlilik ile ilgili sözler, kısa ve uzun evlilik sözleri! 10 Ocak hangi burç? 10 Ocak'ta doğanlar hangi burçtur? 10 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 10 Ocak burç özellikleri neler? 9 Ocak hangi burç? 9 Ocak'ta doğanlar hangi burçtur? 9 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 9 Ocak burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title