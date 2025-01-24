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Kastamonu'da Damadını Öldüren Kayınpeder ve Oğlu için 'Haksız Tahrik İndirimi' Talep Edildi

Kastamonu'da Damadını Öldüren Kayınpeder ve Oğlu için 'Haksız Tahrik İndirimi' Talep Edildi
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Kastamonu'da mezarlıkta damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder O.D. ve oğlu İ.D. hakkında açılan davada, savcı tarafından 'haksız tahrik indirimi' talep edildi. Duruşmada, sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini istediler.

Kastamonu'da mezarlıkta damadını silahla vurarak öldürülen kayınpeder ve oğlu hakkında verilen mütalaada "haksız tahrik indirimi" talep edildi.

Geçen yıl 25 Ocak'ta yaşanan olayda, Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda görülen erkek cesedi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Benderlioğlu'nun, baş ve vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlar sebebiyle öldüğü belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yaptıkları inceleme sonucunda cinayete karıştığı düşünülen iki aracı takibe aldı. Karabük'te durdurulan araçlardaki Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D., kayınbiraderi İ.D. ve ailenin yakını C.Ç. gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan O.D., İ.D. ve C.Ç. tutuklandı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "tasarlayarak öldürme" suçlarından dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın da "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D. ile kayınbiraderi İ.D. için "haksız tahrik indirimi" uygulanmasını talep etti. Ailenin yakını C.Ç.'nin ise haksız tahrik indirimi oluşmadığı gerekçesiyle müebbet hapsi istendi.

Duruşmada okunan mütalaanın ardından söz alan Tolga Benderlioğlu'nun avukatı, "Aleyhe hususları kabul etmiyoruz, sanıkların en üstten cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Cinayetin 10 tane kurşunla işlendiği şeklindeki suçlamaları kabul etmiyorum"

Savunma yapan Osman D. ise, "Mütalaada geçen iddiaları kabul etmiyorum. Benim silahım 7 tane kurşun alıyor. Cinayetin 10 tane kurşunla işlendiği şeklindeki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Babam haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirmiştir"

Tolga Benderlioğlu'nun kayınbiraderi İ.D. ise, "Cinayete iştirak ettiğime dair bir suç unsuru olmamıştır. Olayın başından sonuna kadar orta yol bulmak istedim. Babam haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirmiştir. Bunda benim hiçbir müdahilimde olmamıştır. Bu yüzden tahliyemi istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayakta zaten zor duruyorum. Engelliyim. Ben kimseye çalım atmadım. Beraatımı talep ediyorum. Aksi düşünülmezse de tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanık C.Ç. de, "Aleyhe olan hususları ve üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları da savcının mütalaasına karşılık süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar O.D., İ.D. ve C.Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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