Kastamonu'da çöpte bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesi olduğu değerlendirilen 16 yaşındaki genç kadın gözaltına alındı. Bebek ise Ankara'ya sevk edildi.

Kastamonu'da polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda çöpte bulunan bebeğin annesi olduğunu değerlendirdikleri 16 yaşındaki genç kadını gözaltına aldı.

Dün akşam saatlerinde Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeni doğan bebek, yeni doğan yoğum bakım ünitesinde entübe edildi. Durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebek, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bulunan bebeğin annesi olduğunu değerlendirdikleri 16 yaşındaki genç kadını gözaltına aldı. Genç kadının ifadesi doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği ve olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU