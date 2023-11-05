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Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin babası şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı. Bebek ile şüpheli arasında biyolojik bağın olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek.