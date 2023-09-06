Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hükümlü olan S.A, Jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A, yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - 3. Sayfa