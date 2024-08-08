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Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs tutuklandı

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Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesine, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.T.'nin il merkezinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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