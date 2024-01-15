Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde Mehmet Ilıc'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine köye Araç itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ahşap evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU