Kastamonu'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde husumetli olan iki aileler arasında çıkan kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Yılmaz Fayiz ise bıçaklandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yılmaz Fayiz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Fayiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fayiz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Cide ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU