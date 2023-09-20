Kastamonu'da Cezaevi İzni Kullanan Şahıs Kız Arkadaşını Darp Etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kız arkadaşını darp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmeyen ve bu sırada kız arkadaşını darp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmeyen E.U., kız arkadaşını darp etti. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla E.U., yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen E.U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU