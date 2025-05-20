Kastamonu'da Cezaevi İzinli Şahıslar Operasyonda Yakalandı

Kastamonu'da Cezaevi İzinli Şahıslar Operasyonda Yakalandı
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Kastamonu'da ceza infaz kurumundan izinli çıkan ve geri dönmeyen 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkıp geri dönmeyen 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceza infaz Kurumundan izinli çıkıp geri dönmeyerek aranma kaydı bulunan 4 şahıs Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonla bir ikamette yakalandı. 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan D.Y., A.K. ile S.B.Y., ile 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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