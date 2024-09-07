Kastamonu'da Ceza İnfaz Kurumundan Kaçan 3 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumundan kaçan 3 hükümlü, Tosya'da polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül günü Araç ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumundan çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan H.U., A.Ş. ve E.Ö. isimli şahıslar, cezaevinden firar etti. Firar eden hükümlülerin, otomobille Tosya'ya doğru hareket ettikleri PTS kameralarından tespit edildi. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç takibe alınan 3 hükümlü, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.U., hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün ceza alan A.Ş. ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ö. isimli hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden Kastamonu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU